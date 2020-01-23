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23 січня 2020, Київ 23:48
Новини | Події

Унаслідок грипу з початку сезону померли 11 нещеплених українців – МОЗ

Щеплення є найкращим способом убезпечити себе від найнебезпечніших проявів грипу, наголошують фахівці

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В Україні від початку епідемічного сезону зареєстрували 11 летальних випадків унаслідок грипу, усі померлі не були щепленими, повідомила 23 січня пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

За минулий тиждень (від 13 до 19 січня) на ГРВІ в Україні захворіли понад 142 тисячі людей, із них понад 60% становлять діти.

За даними фахівців, епідемічний поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перевищений лише в Тернопільські області.

У міністерстві наголошують, що найкращою профілактикою від грипу є вакцинація. Загалом з початку жовтня в Україні зробили щеплення майже 232 тисячі людей, за останній тиждень – майже півтори тисячі людей.

15 січня МОЗ повідомляло про п'ятьох людей, які померли від початку епідсезону внаслідок ускладнень від грипу.

Медики у захисних костюмах в лікарні в Ухані, Китай, 22 січня 2020 року
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