ЄС тимчасово припинив імпорт м’яса птиці з України – Держпродспоживслужба

Європейський союз тимчасово припинив імпорт з України м’яса птиці, м’ясної продукції та термічно необроблених продуктів з птиці, повідомила Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. При цьому яйця та яєчна продукція під ці обмеження не підпадають.

У відомстві розповіли, що повідомили своїх міжнародних торговельних партнерів про виявлення випадку пташиного грипу, проте рішення ЄС припинити імпорт – стало несподіваним.

«Українські заходи щодо контролю та ліквідації грипу птиці визнані еквівалентними тим, які здійснюються країнами-членами ЄС. Враховуючи звіти численних місій з оцінки еквівалентності, результати перемовин та попередніх домовленостей, зазначене рішення ЄС є приголомшливо неочікуваним для української сторони», – зазначили в Держпродспоживслужбі.

18 січня на підприємстві у Вінницькій області була зареєстрована загибель птиці. Наступного дня в неї виявили грип. У Державній службі з питань безпечності харчових продуктів запевняють, що ситуація під контролем.

Остання велика епідемія пташиного грипу спостерігалася в Європі взимку 2016-2017 років – збудник захворювання потрапив разом з перелітними птахами з Азії. Тоді довелося вбити сотні тисяч птахів, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу.

Пташиний або курячий грип – це вірус, який часто призводить до смерті заражених птахів. Його збудник переносять дикі перелітні птахи. Деякі зі штамів пташиного грипу можуть вражати не лише птахів, але й свиней чи людей.

Інфекція серед свійської птиці може бути безсимптомною або викликати зменшення яйценесення та захворювання системи дихання, а також протікати у миттєвій формі, викликаючи швидку загибель птиці від системного ураження без будь-яких завчасних симптомів.