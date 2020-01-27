«Укрпошта»: китайський коронавірус через товари не поширюється

Український поштовий оператор «Укрпошта» повідомляє, що Всесвітня організація охорони здоров’я наразі не вводить ніяких заборон для міжнародної торгівлі та переміщення товарів через кордони у зв’язку з поширенням нового коронавірусу в Китаї.

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«Ми слідкуємо за ситуацією і знаходимося на постійному зв’язку з Міністерством охорони здоров’я в Україні та нашими партнерами в Китаї. Жодних доказів, які б свідчили про ризик поширення коронавірусу через товари, наразі не зафіксовано. Просимо довіряти тільки офіційним джерелам і не поширювати неправдиву інформацію. Особливо таку, де зазначається, що посилки кашляють та чхають», – ідеться в повідомленні «Укрпошти» у фейсбуці.

До ранку понеділка число загиблих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом у Китаї, перевищило 80. Всього в країні ним заражені близько трьох тисяч людей, 460 перебувають у тяжкому стані.

Новим вірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів. Знання про новий коронавірус поки обмежені. Крім того, експерти не мають чіткого розуміння, які ризики для людини може викликати його мутація.

Влада Китаю розширює заходи боротьби з поширенням інфекції. З 26 січня заборонена торгівля дикими тваринами, а на всі скотарські ферми накладено карантин. Парки розваг «Діснейленд» у Шанхаї і Гонконзі припинили роботу. У Пекіні та інших містах заборонені масові заходи. Крім того, понад 56 мільйонів людей у 18 містах провінції Хубей фактично перебувають під карантином.

Випадки зараження підтверджено більш як у 10 країнах, але від пневмонії померли тільки хворі в Китаї. В Україні поки жодного підтвердженого випадку зараження немає.