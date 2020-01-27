Туроператор Join UP! повертає своїх туристів із Китаю

Український туроператор Join UP! повертає своїх туристів із Хайнаню (провінція на півдні Китаю, розташована на однойменному острові). Як йдеться в повідомленні на сайті туроператора, туристи повернуться додому рейсами 29 січня і 1 лютого.

«Від самого початку ми уважно стежимо за розвитком ситуації з коронавірусом, що спалахнув у Китаї. Незважаючи на те, що Всесвітня організація здоров’я на даний момент не розцінює цей спалах як надзвичайну ситуацію світового масштабу, а Міністерство здоров’я України і Державіаслужба не рекомендують припиняти сполучення між країнами, ми ухвалили рішення призупинити польотну програму до Китаю на період з 3 лютого по 28 березня», – йдеться в повідомленні.

Туристи, які вже придбали й оплатили тури на острів Хайнань на найближчі тижні, мають право на повернення вартості туру або можуть обрати альтернативний варіант для мандрівки, заявляє туроператор.

До ранку понеділка число загиблих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом у Китаї, перевищило 80. Всього в країні ним заражені близько трьох тисяч людей, 460 перебувають у тяжкому стані.

Новим вірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів. Знання про новий коронавірус поки обмежені. Крім того, експерти не мають чіткого розуміння, які ризики для людини може викликати його мутація.

Влада Китаю розширює заходи боротьби з поширенням інфекції. З 26 січня заборонена торгівля дикими тваринами, а на всі скотарські ферми накладено карантин. Парки розваг «Діснейленд» у Шанхаї і Гонконзі припинили роботу.

У Пекіні та інших містах заборонені масові заходи. Крім того, понад 56 мільйонів людей у 18 містах провінції Хубей фактично перебувають під карантином.

Випадки зараження підтверджено більш як у 10 країнах, але від пневмонії померли тільки хворі в Китаї. В Україні поки що жодного підтвердженого випадку зараження немає.