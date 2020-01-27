Киргизстан і Монголія закрили кордон із Китаєм через коронавірус

Киргизстан закрив наземний кордон із Китаєм через загрозу коронавірусу. Про це на засіданні уряду Киргизстану 27 січня оголосив прем’єр-міністр Мухаммедкали Абилгазієв.

За словами чиновника, кордон був закритий ще 23 січня, але досі про це не повідомляли. «Сьогодні немає жодної спроби проїзду через кордон як людей, так і продуктів. Особливо йдеться про КПП Торугарт – Іркештам», – розповів прем’єр.

У минулі роки кордон Киргизстану і Китаю також закривали на китайський Новий рік, але з боку Китаю. Цього року ініціатором закриття був саме Киргизстан.

Абилгазієв додав, що з 22 січня на всіх пунктах пропуску через кордон (авіаційних, залізничних, автодорожніх) людей, що прибувають у Киргизстан із Китаю обстежують тепловізорами, щоб виявити тих, у кого висока температура. 24 січня також було оголошено про заборону на ввезення в Киргизстан м’яса з КНР.

27 січня кордон із Китаєм також закрила Монголія. Узбекистан, Казахстан і Туркменистан поки що кордон не закрили, але посилили контроль над приїжджими з Китаю.

За останніми даними, кількість хворих коронавірусів 2019 nCoV у Китаї перевищила 2,8 тисячі людей, загинув 81 пацієнт. Вперше новий вірус був виявлений у китайському місті Ухань в грудні 2019 року, але хворі сьогодні вже є в Австралії, В’єтнамі, Малайзії, Непалі, Кореї, Сінгапурі, США, Таїланді, Франції та Японії. ВООЗ визнала спалах в КНР національною надзвичайною ситуацією, але поки що не стала оголошувати її міжнародною.