Радіо Свобода Daily: Медики заявляють, що зафіксований у Києві випадок коронавірусу – «не китайський»

Медики: випадок коронавірусу – «не китайський»

Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що в столиці України зафіксували один випадок коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні центру у фейсбуці.

У коментарях до публікації медики уточнили, що йдеться не про новий тип коронавірусу, виявлений у Китаї, який вже призвів до понад 80 жертв.

«За епідсезон 2019–2020 років закладами охорони здоров’я, які здійснюють дозорний епідеміологічний нагляд за хворими на грипоподібні захворювання (ГПЗ) і тяжкі ГРІ (ТГРІ), доставлено до вірусологічної лабораторії ДУ «КМЛЦ МОЗ України» 73 зразки для дослідження на грип. За результатами досліджень 67 зразків, проведених методом ПЛР, отримано 12 позитивних результатів: грип А (H1N1) – 3, грип А нетипований – 1, грип В – 3, аденовірус – 2, бокавірус – 1, коронавірус – 1 та риновірус – 1», – йдеться в повідомленні.

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ООС: розвідники захопили в полон бойовика «ДНР»​

Українські розвідники захопили в полон бойовика угруповання «ДНР», повідомив штаб української воєнної Операції об’єднаних сил.

«27 січня, під час обстеження території між взводними опорними пунктами смуги відповідальності одного з підрозділів Об’єднаних сил українськими розвідниками було затримано представника збройних формувань Російської Федерації. У затриманого 1991 року народження було вилучено військовий квиток так званої «ДНР», що свідчить про його належність до збройних формувань, які входять до складу російсько-окупаційних військ», – заявили в ООС.

Згідно з повідомленням, затриманий розповів, що він діяв у складі диверсійно-розвідувальної групи, яка хотіла викрити позиції, спостережні пости та вогневі точки Об’єднаних сил.

Ахметов купив старовинну віллу у Франції – це не перша його дорога нерухомість у Європі

Видання Financial Times розкрило особу покупця вілли, яку вважають найдорожчою у світі. Ним виявився український мільярдер Рінат Ахметов, компанія якого виклала за нерухомість поблизу Ніцци 200 мільйонів євро.

Востаннє подібну покупку Ахметов робив 2011 року – тоді йшлося про елітну квартиру в Лондоні. Тим часом антикорупційні активісти в Україні обурені, що Ахметов купує дорогу нерухомість.

NYT: Трамп намагався «заморозити» допомогу Україні, поки там не почнуть розслідування проти його конкурентів – Болтон

Президент США Дональд Трамп заявляв у серпні 2019 року, що хоче й надалі заморозити військову допомогу Україні, поки українські чиновники не почнуть допомагати у розслідуванні проти його політичних суперників, зокрема колишнього віцепрезидента Джо Байдена. Про це мовиться у неопублікованому рукописі колишнього радника президента з національної безпеки Джо Болтона, повідомило 26 січня видання The New York Times.

NYT не дає безпосереднього посилання на рукопис, який також був відправлений у Білий дім для попереднього перегляду, що є стандартною практикою для деяких чинних та колишніх членів адміністрації, які пишуть книги.

Напередодні адвокат Болтона повідомив ЗМІ, що він також надіслав рукопис до Ради нацбезпеки.

«На жаль, зі статті, опублікованої сьогодні у The New York Times, стає очевидно, що процес перевірки перед публікацією був зіпсований і що інформація була розкрита особами, які не були належним чином залучені до рецензування рукопису», – зазначив Купер.

Білий дім не прокоментував це питання.

Справа Гандзюк: суд у Болгарії заарештував Левіна на 40 діб

Суд міста Бургас у Болгарії заарештував на 40 діб Олексія Москаленка (Левіна), імовірного організатора нападу на активістку Катерину Гандзюк, повідомив Офіс генерального прокурора. Його затримали 24 січня.

У відомстві розповіли, що заступник генпрокурора Віктор Трепак особисто передав болгарській стороні документи, необхідні для екстрадиції Левіна до України.

«Мене знайшли у «відпрацьованих матеріалах». Історія бранки концтабору «Аушвіц»

27 січня минає 75 років відтоді, як війська радянського Першого українського фронту звільнили «Аушвіц». Один із найбільших нацистських концтаборів, який також називають «фабрикою» зі знищення людей та символом Голокосту. Серед його ув’язнених була Ганна Стрижкова. Вона потрапила туди, коли їй не було і трьох років.

Витатуйований номер 69929 замінив їй усе. Вона і досі не знає дату та місце свого народження. І хоч жінка вже давно вивела тавро, утім, каже, страшні спогади супроводжують її усе життя. Свою історію вона розповіла Радіо Свобода.

Фільм «Кадиш». В Україні відбулася прем’єра кінострічки про Голокост

В Україні відбулася прем’єра фільму «Кадиш», присвяченого темі Голокосту. Перший показ стрічки влаштували в музеї Голокосту в Дніпрі за участі режисера Костянтина Фама. Він народився і виріс в Україні, зараз мешкає в США. Це його другий повнометражний фільм на болючу тему знищення єврейського народу. Кадиш – це єврейська поминальна молитва. Кінострічку з однойменною назвою режисер наразі вважає головною кінороботою свого життя.

Зйомки тривали близько півтора року й відбувались у Москві, Нью-Йорку, Празі, Мінську, Бресті та Єрусалимі. Стрічка вже має кілька престижних нагород, номінувалася на премію «Золотий глобус».

А ще – вона змінила ставлення до життя та творчості в самого режисера, каже він сам. Радіо Свобода поспілкувалось із ним на прем’єрі.

Член першої української експедиції в Антарктиду: про «дивовижних англійців», льодовики і дружбу з китом

28 січня прийнято вважати датою відкриття Антарктиди експедицією Російської імперії. Проте українські фахівці в цій даті сумніваються, бо існують старші дані про відкриття континенту. Серед них – Сергій Гордієнко, який був у складі першої української експедиції до Антарктиди.

Під час зустрічі зі школярами в Дніпрі Гордієнко розповів, що робив на Антарктиді, чим його вразила наукова станція «Фарадей» (перейменована згодом на честь академіка Володимира Вернадського) та в чому пінгвіни нагадують людей.

Українка Надія Шпаченко отримала «Греммі»

Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду «Греммі». Її альбом The Poetry of Places переміг у категорії «Найкраща класична збірка».

«Надія Шпаченко отримала звання доктора музичних мистецтв і магістра в університеті Південної Каліфорнії, який закінчила на «відмінно». Серед її педагогів – Джон Перрі в Лос-Анджелесі, Віктор Розенбаум у Бостоні, Віктор Дерев’янко в Ізраїлі, Серафима Шварц в Україні», – мовиться на сайті Національного симфонічного оркестру України.

Наразі Шпаченко є професором фортепіано у Каліфорнійському державному університеті Помони.

Почніть день із гарної музики!

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