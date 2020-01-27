Ахметов купив старовинну віллу у Франції – це не перша його дорога нерухомість у Європі

Видання Financial Times розкрило особу покупця вілли, яку вважають найдорожчою у світі. Ним виявився український мільярдер Рінат Ахметов, компанія якого виклала за нерухомість поблизу Ніцци 200 мільйонів євро. Востаннє подібну покупку Ахметов робив 2011 року – тоді йшлося про елітну квартиру в Лондоні. Тим часом антикорупційні активісти в Україні обурені, що Ахметов купує дорогу нерухомість

Компанія українського олігарха Ріната Ахметова придбала елітну віллу Les Cèdres («Ле Седр», в перекладі з французької – «Кедри») вартістю в 200 мільйонів євро – таку інформацію оприлюднило 27 січня видання Financial Times. Журналісти посилаються на заяву компанії Ахметова «СКМ». Згодом компанія і сама публічно підтвердила цю купівлю.

«Інвестиційна компанія SCM Holdings Limited заявляє про придбання об’єкту нерухомості – вілли Les Cedres (Франція) у компанії Campari Group. Компанія розглядає цей об’єкт як довготермінову інвестицію. Для SCM Holdings Limited нерухомість є ключовою бізнес-галуззю в Європі та Північній Америці», – йдеться в заяві.

Інших деталей угоди в компанії не повідомили, так само як і планів щодо подальшої діяльності на ринку нерухомості в зазначених регіонах.

«SCM Holdings Limited здійснює інвестиції відповідно до затвердженої внутрішньої інвестиційної стратегії. Менеджмент компанії ретельно оцінює потенційні інвестиційні можливості і здійснює інвестиції, коли це відповідає параметрам, закладеним у стратегії», – зазначають в «СКМ».

FT не отримала коментарів від «СКМ» щодо того, чи планує олігарх користуватися віллою як особистим помешканням.

При цьому сама компанія Campari, анонсуючи продаж вілли в серпні минулого року, зауважила, що її купують «для приватного користування».

Водночас компанія з виробництва алкогольних напоїв Campari Group, якій вілла належала досі, повідомила про продаж ще наприкінці жовтня 2019 року. Ім’я покупця тоді не розголошувалося.

Радіо Свобода звернулося до пресслужби «СКМ» за коментарем.

Вілла 1870 року розташована в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра, в 6 кілометрах від Ніцци. У 2017 році видання Bloomberg назвало її найдорожчою нерухомістю в світі. Відео та фото будівлі демонструють рясно оздоблений позолотою, картинами та статуетками інтер’єр. Площа вілли сягає понад 16 тисяч квадратних метрів, будівля має 14 спалень і оточена садом.

Серед попередніх мешканців вілли – король Бельгії Леопольд ІІ, відомий зокрема причетністю до геноциду в Африці – тоді чисельність населення Вільної держави Конго (сучасна територія Демократичної республіки Конго) скоротилася на 15 мільйонів людей за 30 років.

Це не перша елітна нерухомість, яку компанія Ахметова купує в Європі. У 2011 році він придбав апартаменти за 136 мільйонів фунтів стерлінгів у лондонському елітному житловому комплексі One Hyde Park. На той момент це була найдорожча квартира у Великій Британії.

На покупку вже звернули увагу в Україні. Наприклад, журналіст Денис Бігус припустив, що Ахметов таким чином просто рекламує інвестиції в Україну.

Користувач твітера на ім’я Діонисій Заведюк назвав купівлю «ляпасом» команді президента Володимира Зеленського.

«Гарний ляпас команді президента Зеленського: замість вкладати 100 мільйонів доларів в економіку України на необґрунтованих економічно умовах, задекларованих нещодавно президентом, Рінат Ахметов вклав 200 мільйонів євро в нерухомість у Франції. Дуже показово», – вважає він.

Натомість у «Центрі протидії корупції» її назвали «сюром» і нагадали про минулорічну аварію на одному з підприємств олігарха.

«5 тисяч доларів на лікування людині, яка постраждала під час вибуху на заводі Ахметова, не знайшов. А 200 млн євро на віллу на Лазурному березі – легко», – обурені активісти.

Як повідомляв проєкт Радіо Свобода «Схеми» та телеканалу «UA:Перший», в січні 2019 року, через вибух у приміщенні Дніпровського коксохімічного заводу постраждали п’ятеро співробітників. Згодом виявилося, що Управління Держпраці у Дніпропетровській області не проводило перевірку приміщення цеху Дніпровського коксохімічного заводу, в якому пізніше стався вибух.