Ексдиректор Авдіївського коксохіму пояснив, чому завод знову купуватиме вугілля в Росії

Ексдиректор Авдіївського коксохімічного заводу, депутат Верховної Ради Муса Магомедов пояснив, чому підприємство знову купуватиме вугілля в Росії. За його словами, російське вугілля має унікальні властивості.

«Російське вугілля має низький індекс основності, що дозволяє робити кокс високої гарячої міцності і реакційної здібності. Його (вугілля) відсутність завжди позначається на технологічній якості коксу», – сказав Магомедов в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії та додав, що на планеті немає більше такого виду вугілля.

Магомедов також зазначив, що коксохімічний завод закуповував вугілля в Новій Зеландії, але потрібних властивостей ця сировина не має.

«Ми купували у свій час новозеландське вугілля «Хаджуб», воно коштувало вдвічі дорожче, при цьому в нього не було тих властивостей», – заявив Магомедов.

11 листопада видання «Економічна правда» з посиланням на Міністерство економічного розвитку Російської Федерації повідомило, що Авдіївський коксохімічний завод холдингу «Метінвест» отримав погодження на постачання вугілля від російської компанії «Северсталь менеджмент».

За даними міністерства, в листопаді 2019 року «Северсталь менеджмент» поставить українському підприємству три види вугільного концентрату виробництва компанії «Воркутауголь» загальним обсягом 70 тисяч тонн.

Востаннє такий імпорт здійснювався на початку літа цього року.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група «СКМ» Ріната Ахметова і «Смарт-холдинг» Вадима Новинського, які спільно керують компанією.