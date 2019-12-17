У Ахметова заперечують контроль над туристичним бізнесом в анексованому Криму

Холдинг бізнесмена Ріната Ахметова SCM заявляє, що «не контролює і не керує жодним із активів, що належали компанії до анексії Криму». Так у холдингу 17 грудня відреагували на спільне розслідування телеканалу «Настоящее время» і антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер».

«У частині об'єктів нерухомості групи в Криму: на кожен з них були введені так звані «тимчасові адміністрації», в тому числі в «Новий Кучук-Кой» (03.03.2017) і в дитячий оздоровчий табір «Берег» (03.03.2017). У ситуації, коли «органи влади» Криму виставляють належне нам майно на торги, говорити про те, що ми контролюємо активи в Криму, є проявом цинізму і непрофесійності. При цьому ми підкреслюємо, що пансіонат «Ай-Даніль» не входив до анексії півострова до складу бізнесів SCM і не входить в SCM зараз. Іншими словами, SCM не мав і не має ніякого стосунку до цього об’єкта нерухомості, і його включення журналістами в орбіту Групи не ґрунтується на фактах», – ідеться в повідомленні.

За даними розслідування, санаторій «Ай-Даніль» контролює колишній менеджер маріупольського заводу імені Ілліча, який належить Рінату Ахметову.

Резиденція «Новий Кучук-Кой» після анексії стала належати зареєстрованому ТОВ «Старвіста Крим», її кінцевим бенефіціаром через кілька кіпрських компаній також є Рінат Ахметов, йдеться у розслідуванні.

Також Ахметов, як і раніше, контролює другий за розмірами після «Артека» дитячий табір «Берег», вказують журналісти. «Берег» міститься у російському реєстрі від 2015 року, а належить через декілька кіпрських і українську компанії також Ахметову.

Росія анексувала український півострів Крим у березні 2014 року. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».