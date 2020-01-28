Зіткнення пожежників і поліцейських. Таке побачиш не щодня. Навіть у Парижі, де звикли до страйків і різноманітних протестів. Співробітники екстрених служб вийшли у центр французької столиці, вимагаючи поліпшення умов праці і підвищення зарплат. У демонстрації взяли участь тисячі пожежників із різних регіонів. Поліцейські розганяли обурених пожежників, які намагалися прорвати огорожу водометами. У хід йшли гумові кийки та сльозогінний газ. Масштабні протести профспілок не вщухають у Франції з грудня. Вони спрямовані проти планів президента Франції Емманюеля Макрона реформувати пенсійну систему. (Відео Reuters)