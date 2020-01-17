У Парижі туристи не змогли потрапити в Лувр, зачинений через протести

Музей Лувру 17 січня призупинив роботу після того, як його співробітники приєдналися до страйку проти пенсійної реформи і разом з іншими протестувальниками заблокували вхід.

Люди в черзі перед музеєм висловлювали обурення такими діями, але працівники Лувру повідомили, що вартість квитків їм повністю відшкодують, пише Reuters.

Дехто з відвідувачів, навпаки, висловлював підтримку учасникам страйку.

У музеї повідомили, що 17 січня була зачинена також виставка до 500-ліття від дня смерті Леонардо Да Вінчі.

Дехто з протестувальників вигукував: «Мона Ліза страйкує, Леонардо страйкує».

Як пише агенція AP, це вперше від 5 грудня, коли почалися страйки, Лувр і виставку Леонардо повністю закрили.

Щодня музей відвідує близько 30 тисяч людей.

Протестувальники вимагають від уряду Франції відмовитися від пенсійної реформи.

Радикальна пенсійна реформа – одна з передвиборних обіцянок президента Франції Емманюеля Макрона. Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій – у французів залишиться право виходу на пенсію в 62 роки, але для отримання повної пенсії їм доведеться пропрацювати мінімум до 64 років. Цей вік буде поступово підвищуватися, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

Уряд повинен закінчити роботу над реформою на початку 2020 року.

У 1995 році загальний страйк через пенсійну реформу паралізував транспортну систему Франції майже на три тижні, що змусило владу змінити свої плани.