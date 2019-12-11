Уряд Франції представив пенсійну реформу, масові протести продовжуються – відео

У Парижі тривають масові протести щодо пенсійної реформи президента Емманюеля Макрона, яку 11 грудня офіційно представив уряд Франції. Радикальна пенсійна реформа – одна з передвиборчих обіцянок президента Франції. Вона передбачає зміну принципу нарахування пенсій – у французів залишиться право виходу на пенсію в 62 роки, але для отримання повної пенсії їм доведеться пропрацювати мінімум до 64 років. Цей вік буде поступово підвищуватися, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною. Уряд повинен закінчити роботу над реформою на початку 2020 року. У 1995 році загальний страйк через пенсійну реформу паралізував транспортну систему Франції майже на три тижні, що змусило владу змінити свої плани. (Відео Reuters)