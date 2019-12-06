У Франції триває загальний страйк, до якого обіцяють долучитися мільйони працівників. Протестувальники не задоволені пенсійною реформою, яку готує уряд. Десятки залізничних і авіарейсів скасовані, у Парижі не працюють 11 ліній метро. Через страйк вчителів закрито більшість шкіл. До протестів приєдналися авіадиспетчери, лікарі, поліцейські і співробітники судів. По всій країні заплановані майже 250 маніфестацій. Напередодні, 5 грудня, щонайменше 800 тисяч людей взяли участь в акціях по всій країні, повідомило Міністерство внутрішніх справ Франції. Більшість акцій були мирними, але поліція застосувала сльозогінний газ для розгону радикально налаштованих протестувальників, які розбивали вітрини і кидали каміння під час маршу в Парижі, Ліоні, Нанті і інших містах Франції. Кілька десятків людей затримали. За даними профспілок, працівники транспортної галузі Парижа продовжили свій страйк до 9 грудня. (Відео Reuters)