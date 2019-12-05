У Франції почався загальний страйк через пенсійну реформу – фото

У Франції почався загальний страйк, до якого обіцяють долучитися мільйони працівників.

Протестувальники не задоволені пенсійною реформою, яку готує уряд. Через страйк вчителів закрито більшість шкіл. До протестів приєдналися авіадиспетчери, лікарі, поліцейські і співробітники судів. По всій країні заплановані майже 250 маніфестацій.

Близько шести тисяч представників силових структур залучать до охорони порядку лише в Парижі, де, за даними поліції, заплановані дві великі акції.

Не працюють 11 ліній метро Парижа, повідомляє міжнародне радіо RFI.

За даними профспілок, працівники транспортної галузі Парижа продовжили свій страйк до 9 грудня.

Радикальна пенсійна реформа – одна з передвиборних обіцянок президента Франції Емманюеля Макрона. Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій – у французів залишиться право виходу на пенсію в 62 роки, але для отримання повної пенсії їм доведеться пропрацювати мінімум до 64 років. Цей вік буде поступово підвищуватися, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

Уряд повинен закінчити роботу над реформою на початку 2020 року.

У 1995 році загальний страйк через пенсійну реформу паралізував транспортну систему Франції майже на три тижні, що змусило владу змінити свої плани.