У Франції – транспортний хаос у другий день страйку проти пенсійної реформи

У Франції продовжуються перебої з транспортом 6 грудня, у другий день загального страйку проти пенсійної реформи, планованої президентом Емманюелем Макроном.

Десятки залізничних і авіарейсів скасовані, не працює метро, закриті багато шкіл.

У ранкову годину пік затори в Парижі і навколо нього складали загалом 350 кілометрів – через те, що люди добиралися власними автомобілями через перебої з громадським транспортом.

5 грудня щонайменше 800 тисяч людей взяли участь в акціях по всій країні, повідомляло Міністерство внутрішніх справ Франції.

Більшість акцій були мирними, але поліція застосувала сльозогінний газ для розгону радикально налаштованих протестувальників, які розбивали вітрини і кидали каміння під час маршу в Парижі. Кілька десятків людей затримали.

Французькі профспілки заявили, що скликають нові протести на 10 грудня.

Радикальна пенсійна реформа – одна з передвиборних обіцянок президента Франції Емманюеля Макрона. Реформа передбачає зміну принципу нарахування пенсій – у французів залишиться право виходу на пенсію в 62 роки, але для отримання повної пенсії їм доведеться пропрацювати мінімум до 64 років. Цей вік буде поступово підвищуватися, щоб пенсійна система залишалася бездефіцитною.

Уряд повинен закінчити роботу над реформою на початку 2020 року.

У 1995 році загальний страйк через пенсійну реформу паралізував транспортну систему Франції майже на три тижні, що змусило владу змінити свої плани.