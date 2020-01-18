Музиканти та співаки Паризької опери влаштували концерт просто неба у суботу 18 січня перед історичним оперним театром міста «Опера Ґарньє» на знак протесту проти пенсійної реформи. Впродовж півгодинного заходу вони виконали відомі арії Верді та Бізе, а закінчили виконанням «Марсельєзи», гімну Франції. Їх підтримали колеги танцюристи балету. План президента Емманюеля Макрона об'єднати різні пенсійні системи Франції в одну, викликав страйки, що тривають понад місяць, і особливо помітні в громадському транспорті. Однак, деякі поступки уряду сприяли зменшенню страйків. (Відео Reuters)