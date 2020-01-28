Усі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися – МОЗ

Усі чотири випадки підозри на китайський коронавірус в Україні не підтвердилися, повідомив виконувач обов’язків гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін.

«В Україні відомо про чотири випадки підозри на китайський коронавірус, усі чотири випадки було виключено лабораторно. У всіх випадках підтвердився грип А або В, які протікали у важкій формі», – розповів Кузін.

За його словами, Центр громадського здоров’я буде забезпечений тестами діагностики китайського коронавірусу.

«Є попередня домовленість, що тести буде поставлено наприкінці цього або на початку наступного тижня», – розповів Кузін.

Новим коронавірусом інфіковані понад 4 500 людей, більш ніж 100 хворих померли.

Новим вірусом можна заразитися під час його інкубаційного періоду, який триває до 14 днів. Знання про новий коронавірус поки що обмежені. Крім того, експерти не мають чіткого розуміння, які ризики для людини може викликати його мутація.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.