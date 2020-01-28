Через коронавірус Росія вивезе з Китаю понад 5 тисяч своїх туристів за тиждень

Усі російські туристи, які відпочивають у Китаї за організованим турам, повернуться до своєї країнидо 4 лютого, повідомляє пресслужба російської Федеральної агенції з туризму.

За даними відомства, зараз у Китаї перебувають 5600 організованих туристів із Росії.

За останніми офіційними даними, в Китаї від нового коронавірусу померли 106 людей, захворіли понад чотири з половиною тисяч.

28 січня в Німеччині і Японії були зафіксовані перші випадки зараження вірусом людей, які не відвідували Китай.