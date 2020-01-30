МОЗ: в Україні не зареєстровано жодного випадку нового коронавірусу

Станом на ранок 30 січня в Україні жодного випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

«У світі зареєстровано 7783 підтверджених лабораторно випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, у тому числі 170 смертельних випадків. Окрім Китаю зафіксовано випадки захворювання у 17 країнах світу», – мовиться у повідомленні.

У МОЗ зазначили, що генеральний директор ВООЗ сьогодні повторно скличе Комітет з надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я, щоб переглянути оцінку ризику поширення нового вірусу та надати рекомендації для реагування.

Окрім того, сьогодні відбудеться чергове засідання оперативного штабу щодо недопущення занесення і поширення на території України нового коронавірусу.