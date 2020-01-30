Китай: кількість померлих від нового вірусу зросла до 170

У Китаї кількість померлих від нового коронавірусу зросла до 170. Влада намагається зупинити його розповсюдження, ізолювавши громадян, евакуйованих з міста Ухань, яке вважається епіцентром захворювання.

З підтвердженим випадком у Тибеті 30 січня новий коронавірус поширився на всі регіони материкового Китаю. Повідомлялося також про випадки зараження щонайменше у 16 інших країнах.

Китайська влада заявила про понад 7700 підтверджених випадків зараження.

Всесвітня організація охорони здоров’я планує обговорити, чи є епідемія глобальною надзвичайною ситуацією.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.