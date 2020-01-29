Через коронавірус у Китаї скасували етап Кубка світу з гірськолижного спорту

Через спалах і поширення нового коронавірусу Міжнародна федерація лижного спорту (FIS), Федерація лижного спорту Китаю та оргкомітет змагань у Яньцині вирішили скасувати запланований на 15–16 лютого етап Кубка світу з гірськолижного спорту, повідомляє пресслужба FIS.

«З великим жалем усі зацікавлені сторони ухвалили важке рішення скасувати етап Кубка світу в Яньцині в цьому сезоні – першого етапу Кубка світу з гірськолижного спорту в Китаї в історії, а також першого офіційного тестового змагання перед Олімпіадою-2022 в Пекіні. Попри те, що рівень ризику в Яньцині низький, здоров’я спортсменів для нас у пріоритеті», – заявив президент FIS Жан Франко Каспер.

Станом на ранок 29 січня у Китаї підтвердили 132 летальних випадків захворювання на вірус. Його також виявили у інших країнах, включаючи Австралію, Німеччину, В'єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею, Японію та ОАЕ.