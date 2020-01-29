Від нового вірусу у Китаї померли вже понад 130 людей

Від нового коронавірусу у Китаї померли 132 людини, кількість інфікованих сягнула 5974. Про це повідомили у Національній комісії охорони здоров’я КНР.

За останню добу виявили 1459 нових випадків захворювання, загалом же їх число сягнуло 5974.

З урахуванням людей, у яких підозрюють коронавірус, загальна кількість інфікованих може перевищувати 9000.

За межами Китаю випадки захворювання на коронавірус зафіксовано ще у 15 країнах включаючи Австралію, Німеччину, В'єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею і Японію.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.