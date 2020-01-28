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29 січня 2020, Київ 00:11
Суспільство

«Новий коронавірус із Китаю є «двоюрідним братом» сумнозвісних MERS і SARS» – вчений-епідеміолог

У китайському місті Наньчан (провінція Цзянсі) працівники додатково дезінфікують залізничну станцію

28 січня Центри контролю та профілактики захворювань США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) оновили мапу розповсюдження нового коронавірусу походженням із китайського міста Ухань. Згідно з цією мапою, випадки зараження 2019-nCoV зафіксовані вже у 18 країнах світу, в тому числі в Сполучених Штатах, Канаді, Австралії, Франції, Німеччині. Чи є 2019-nCoV дійсно новим, невідомим раніше штамом і чи не призведе до пандемії? За роз’ясненнями Радіо Свобода звернулося до доктора медичних наук, завідувача кафедри загальної й клінічної епідеміології та біологічної безпеки Одеського національного медичного університету Миколи Голубятникова.

Так виглядають коронавіруси. Фото з офіційного сайту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC)
Так виглядають коронавіруси. Фото з офіційного сайту Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC)

– Пане Голубятников, виходячи з того, як стрімко розповсюджуються новий вірус, наскільки ймовірно, що він призведе до загальносвітової епідемії?

– Виключати такого не можна. Принаймні тому, що вже трапилося винесення вірусу у близько два десятки країн – і це упродовж останнього тижня. У цих країнах тривають ізоляційні, протиепідемічні заходи.

Зверніть увагу й на те, що у двадцяті роки XІX століття стався черговий спалах чуми. У 1917–1919 роках приходив грип-«іспанка». Нині знову двадцяті роки – XXІ століття. Відстежується певна закономірність…

Мапа розповсюдження 2019-nCoV станом на 28 січня. Зображення із офіційного сайту Центрів контролю та профілактики захворювань США
Мапа розповсюдження 2019-nCoV станом на 28 січня. Зображення із офіційного сайту Центрів контролю та профілактики захворювань США

2019-nCoV – дійсно новий штам?

– Так. Раніше у природі його не існувало. Проте 2019-nCoV близький до вірусу, що викликає близькосхідний респіраторний синдром (з англ. Middle East respiratory syndrome, MERS – ред.) та вірусу, що призводить до SARS – тяжкого гострого респіраторного синдрому. Всі вони майже двоюрідні брати.

І MERS, і SARS траплялись на нашій пам’яті. Так, у 2012 році перші випадки близькосхідного респіраторного синдрому MERS було зафіксовано в Йорданії, потім його виявили в Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах, Республіці Корея, деяких країнах Європи та у Північній Америці. Летальність склала близько 30% серед усіх зареєстрованих випадків.

А на початку 2000-х – і до речі, також у Китаї – було зафіксовано перший випадок тяжкого гострого респіраторного синдрому, викликаного коронавірусом SARS. Взагалі, чимало інфекційних захворювань походять із Південно-Східної Азії, що обумовлено кліматичними, природними факторами, харчовими звичками місцевих жителів.

Фото з офіційного сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я
Фото з офіційного сайту Всесвітньої організації охорони здоров’я

– Як швидко може з’явитися вакцина від 2019-nCoV?

– Скоріш за все, на її створення вчені витратять не менш ніж півроку. Цей час необхідний для виробництва, випробування, сертифікації вакцини. Однак опублікування Академією наук Китаю бібліотеки даних геномів коронавіруса 2019-nCoV є для цього тривалого процесу гарним підґрунтям.

– Міністерство охорони здоров’я України повідомило, що в аеропорту «Бориспіль» впроваджено температурний скринінг пасажирів, що прибувають із Китаю. Цього достатньо, щоб запобігти ввезенню вірусу в Україну?

– Заходи контролю пасажирів, які прилітають з Китаю до України, абсолютно вірні. Але це первинні дії, надалі таких пасажирів необхідно брати на облік, фіксувати їхній епідмаршрут: звідки вони, скільки часу провели у Китаї, відслідковувати подальше переміщення та стан здоров’я упродовж всього інкубаційного періоду

У Гонконгу жінки в захисних масках для обличчя роздають листівки про коронавірус в Ухані
У Гонконгу жінки в захисних масках для обличчя роздають листівки про коронавірус в Ухані

– Одеса – крупний транспортний вузол, повітряний та морський. Разом із тим, прямого авіасполучення із Китаєм місто не має. Виходить, що подібні скринінги в Одесі можна не впроваджувати?

– Навпаки. Враховуйте, що чимало тих же моряків повертаються із рейсів до Одеси, скажімо, через Стамбул або Об’єднані Арабські Емірати.

Навесні розпочнуться заходи круїзних суден із тисячами туристів на борту. Вважаю, на морському вокзалі в Одесі та морському порту Ізмаїлу (Одеська область – ред.) необхідно встановити стаціонарний тепловізор, налагодити чітку роботу санітарно-карантинної служби в системі МОЗ. Лікарі-епідеміологи мають визначати епідбезпеку кожного пасажира і члена екіпажу з кожного судна.

29 січня в Одеській обласній державній адміністрації заплановане засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Анонсовано, що обговорюватимуться ризики через ситуацію з новим китайським коронавірусом.

Пасажирів рейсу із Китаю перевірили в аеропорту Києва – відео
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Пасажирів рейсу із Китаю перевірили в аеропорту Києва – відео

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