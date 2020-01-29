Австралійські вчені відтворили новий коронавірус

Вчені з Австралії змогли відтворити у лабораторних умовах новий коронавірус з Китаю. Про це повідомляє агентство Reuters.

Послідовність геному вірусу австралійці отримали від китайських колег.

Зазначається, що відтворений зразок може допомогти у лікуванні симптомів, спричинених коронавірусом.

Вчені з Мельбурна мають намір поділитися копією вірусу з ВООЗ та іншими лабораторіями у світі.

Зразок використають для проведення тесту на антитіла, це дасть змогу виявити коронавірус у пацієнтів без симптомів, а також розробити вакцину.

Станом на ранок 29 січня у Китаї підтвердили 132 летальних випадків захворювання на вірус. Його також виявили у інших країнах, включаючи Австралію, Німеччину, В'єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею, Японію та ОАЕ.