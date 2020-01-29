Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
29 січня 2020, Київ 09:20
Новини | Міжнародні

В ОАЕ підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим коронавірусом

Перший випадок зараження новим вірусом підтвердили в ОАЕ

У Об’єднаних Арабських Еміратах підтвердили перший на Близькому Сході випадок зараження новим китайським коронавірусом. Про це повідомляє державне агентство ОАЕ з посиланням на міністерство охорони здоров’я країни.

Зазначається, що хвора людина приїхала з Уханя.

ОАЕ є пересадочним хабом багатьох авіаперельотів та домівкою для таких великих перевізників як Emirates та Etihad.

У Китаї підтвердили 132 летальних випадків захворювання на вірус.

Раніше крім Китаю випадки захворювання на коронавірус було зафіксовано ще у 15 країнах включаючи Австралію, Німеччину, В'єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею і Японію.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG