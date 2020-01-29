МОЗ збирається телефонувати громадянам, які повернулися з Китаю

На тлі спалаху коронавірусу Міністерство охорони здоров’я України збирається телефонувати громадянам, які повернулися з Китаю, для моніторингу стану їхнього здоров’я, повідомив заступник МОЗ Дмитро Коваль.

«Відзавтра посилюємо роботу з пасажирами, які прилетіли з Китаю. Глибина дослідження становитиме два тижні, з урахуванням уточненої інформації про те, що інкубаційний період захворювання – 10 днів», – сказав Коваль.

За його словами, з 1 січня 2020 року рейсами з Китаю до України повернулися 3 964 людини. Він зазначив, що громадян, стосовно яких буде підозра на зараження китайським коронавірусом, можуть узяти на карантин.

Станом на ранок 29 січня у Китаї підтвердили 132 летальних випадків захворювання на вірус. Його також виявили в інших країнах, включаючи Австралію, Німеччину, В’єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею, Японію та ОАЕ.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.