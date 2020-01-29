Заходи протидії коронавірусу: в Одеському порту не будуть встановлювати стаціонарний тепловізор

У портах одеського регіону встановлення тепловізорів для виявлення осіб, які могли інфікуватися новим коронавірусом, не планується через відсутність масового пасажиропотоку, повідомив Радіо Свобода представник Адміністрації морських портів України, начальник адміністративно-господарської служби Одеського морського порту Сергій Кужко.

«Найперша міра – це встановлення спеціальних килимків і бар’єрів, щоб з порту не виходила інфекція. Дезінфекційні килимки також будуть ставитись під трапи, коли прибувають судна. У випадку хвороби, будуть спільні дії із Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба) і лабораторним центром. В портах немає великого пасажиропотоку, який міг би стати головною проблемою. Тому буде робота тільки із капітанами і командами. Для усіх, хто буде підійматися на борт для перевірку можливих захворювань, закуплять спеціальні респіратори», – заявив Кужко.

За словами представника АМПУ, поки судно з Китаю буде йти до Одеси коронавірус 2019-nCoV обов’язково проявиться, а значить капітан судна повідомить про хворобу на борту. Поки цього не сталося, заходи безпеки матимуть попереджувальний характер.

Вірус не може вижити на вантажах, які доставляють морем, пояснив Радіо Свобода директор Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Віталій Гончаров. Коронавірус 2019-nCoV входить до списку захворювань, щодо яких є затверджені і відпрацьовані міжнародні медико-санітарні правила, сказав експерт.

«Є визначений алгоритм дій – капітан судна передає по системі СПС (системі термінового зв’язку) в усі структури – Держпродспоживслужбу, лабораторний центр на водному транспорті та інші. Виявляють контактних, потім хворого, проводять госпіталізацію, відбирають матеріал для дослідження і відправляють в лабораторний центр або в референс-лабораторію», – пояснив Гончаров. Всі судна постійно моніторятся, значно більший ризик від авіатранспорту, оскільки він прибуває швидше.

Одеська область підсилює превентивні заходи щодо розповсюдження коронавірусу 2019-nCoV. На засіданні комісії Одеської обласної держадміністрації з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про перевірки не тільки тих, хто прибуває з Китаю, а також тих, хто прибув з тих 19 країн, де зафіксовані випадки захворювання. Це стосуватиметься, в тому числі, і членів екіпажу. Студентів з Китаю, що прибули після 1 січня, зобов’яжуть щодня проходити медогляд. Режим підвищеної готовності в разі виявлення небезпечної інфекції планують запровадити і на найбільшому промринку країни «7-й кілометр».

Раніше в одеському аеропорту встановили стаціонарний тепловізор для визначення потенційних хворих – через рамку проходять всі пасажири, що прибувають до Одеси, повідомив Радіо Свобода речник міжнародного аеропорту «Одеса» Олександр Дерев’янко. Також напоготові є безконтактні термометри, додав він.

В Україні наразі не зареєстровано жодного випадку захворювання новим коронавірусом. У світі на нього захворіли понад 6 тисяч людей, 132 людини загинули. Випадки хвороби зафіксували у 19 країнах.