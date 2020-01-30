Франція: зафіксовано п’ятий випадок захворювання на новий коронавірус

У Франції зафіксовано п’ятий випадок захворювання на новий китайський коронавірус.

Як повідомила міністр охорони здоров’я Аньєс Бузін, останній випадок – хвора дочка 80-річного китайця, якого госпіталізували 28 січня.

Жінку госпіталізували в одну з паризьких лікарень. Через важкий стан вона перебуває у реанімації.

Станом на ранок 29 січня у Китаї підтвердили 132 летальних випадків захворювання на вірус. Його також виявили в інших країнах, включаючи Австралію, Німеччину, В’єтнам, Канаду, Малайзію, Сінгапур, США, Таїланд, Францію, Південну Корею, Японію та ОАЕ.

Виявлений нещодавно вірус належить до великої групи коронавірусів. У деяких випадках перебіг хвороби – легкий, в деяких – із симптомами застуди і грипу, зокрема з високою температурою і кашлем, у більш складних випадках спостерігається задишка. Це може перерости в пневмонію, яка може бути смертельною.