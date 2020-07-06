У США попереджають про переповнення лікарень через спалах коронавірусу

Американські чиновники, представники штатів, що перебувають в епіцентрі спалаху коронавірусу в країні, попереджають, що їхні лікарні переповнюються через пандемію.

У США кількість випадків спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19 зростає на більшій частині півдня і заходу після того, як ситуація стабілізувалася в попередніх «гарячих точках», таких як Нью-Йорк.

Загалом у країні виявили майже три мільйони випадків COVID-19, 130 тисяч людей померли. У багатьох штатах обмежувальні заходи зняли, попри продовження пандемії.

Зростання кількості заражень по всій країні спонукало кілька штатів зупинити зняття обмежень і змінити терміни послаблення. Зокрема, це стосується Каліфорнії, Техасу, Флориди.

На даний час лунає все більше закликів до запровадження обмежень, зокрема, щодо перебування вдома, на місцевому рівні у найбільш постраждалих районах.

Мер Фенікса Кейт Ґальєґо 5 липня заявила, що Арізона платить за те, що була одним з останніх штатів, який застосував карантин і першим скасував обмеження.

За її словами, у штаті, де виявлено найбільше випадків COVID-19 на душу населення, треба видати нове розпорядження про обов’язковість перебування вдома.

До таких заходів закликали і лідери Остіна і Г’юстона – найбільших міст штату Техас, в якому виявили рекордну за добу кількість нових випадків COVID-19 – 8258.

Зокрема, у Ґ’юстоні з його найбільшою у світі концентрацією лікарень і дослідницьких лабораторій кількість ліжок швидко зменшується, і не вистачає медперсоналу.

Мер Сильвестр Тернер заявив 5 липня в інтерв’ю CBS Face The Nation, що лікарняна система може потрапити у «дуже скрутне» становище в найближчі два тижні, якщо поширення вірусу не зупинити.

У світі внаслідок пандемії коронавірусу захворіли майже 11,5 мільйона людей, понад 533 тисяч людей померли.