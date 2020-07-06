Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 липня 2020, Київ 10:12
Коронавірус

США діють «дуже логічно», купуючи світові запаси ремдесивіру, каже чеський лікар

Ампула з ремдесивіром

Багато вже написано останніми місяцями про ремдесивір, антивірусний засіб, який, як було продемонстровано, позитивно впливає на пацієнтів, госпіталізованих з захворюванням на COVID-19. Цей препарат знову потрапив у заголовки новин минулого тижня, коли США повідомили, що закупили всі можливі запаси ремдесивіру на наступні три місяці.

Аби дізнатися більше про ці ліки і їхню роль в боротьбі з COVID-19, кореспондентка Радіо Свобода Койлін О’Коннор поговорила з чеський лікарем Владіміром Черним, професором-анестезіологом з Карлового університету в Празі.

– Ви б могли простими реченнями пояснити що таке ремдесивір і чому він корисний в боротьбі з COVID-19?

– Власне, все дуже просто, тому що це антивірусний агент (засіб). Його розробили пару років тому як препарат проти Еболи, але пізніше встановили, що він також може протидіяти і COVID-19.

– Але чи ці ліки і їхній позитивний вплив на лікування коронавірусу було доведено тестами?

– Ні, були один невибірковий тест, про якій написали в одному з найвідоміших медичних журналів у світі – The New England Journal of Medicine. Були встановлені значні покращення в пацієнтів з COVID-19, яким давали цей препарат. Отже, це було єдине клінічне випробування.

– А інші тести показали позитивні результати?

Якщо було лише одне тестування, це добре, але цього недостатньо аби сказати останнє слово

– Ні, це було єдине тестування, яке, скажемо так, було ретельно проведене. Якщо було лише одне тестування, це добре, але цього недостатньо аби сказати останнє слово щодо будь-якого медичного препарату. Відтак, маємо почекати. Але допоки будуть проведені додаткові тестування, маємо покладатися на те, що вже встановлено.

Євросоюз дав дозвіл на використання ремдесивіру для лікування важко хворих на COVID-19
Євросоюз дав дозвіл на використання ремдесивіру для лікування важко хворих на COVID-19

– Ремдесивір використовували для пацієнтів з сильним захворюванням на COVID-19 в Чехії. Чи цей препарат довів свою дієвість?

– Наскільки я знаю, був лише один пацієнт, якому дали ці ліки і він вижив. Інші пацієнти, яким давали цей препарат, ще лікуються. Наскільки я знаю, у нас в Чеській республіці немає централізованої системи розподілу ремдесивіру. Отже, маємо лише одного пацієнта, якого лікували цим препаратом, і він вже вийшов зі шпиталю.

– Значить, інші пацієнти, яких лікують ремдесивіром, все ще в лікарнях. Скільки взагалі таких пацієнтів?

– Я не можу назвати точну цифру і не думаю, що це важливо. Десь два чи три пацієнти, яким можуть почати давати ремдесивір. Ясно, що це не великі цифри.

Владімір Черни
Владімір Черни

– Днями США оголосили, що скуповують всі можливі запаси ремдесивіру на наступні три місяці. Враховуючи те, що Америку коронавірус вразив сильно, чи ви розумієте логіку дій за таким рішенням?

– Чесно кажучи, є не є неупередженим. Я американофіл. Я провів кілька років в Америці, працював там багато років тому, мені в Америці майже все подобається, знаєте.

Рішення США є дуже логічне

Отже, я упереджений, але спробую бути незалежним. Як на мене, це рішення є дуже логічне з огляду на дві причини. Перша є та, що це була американська компанія, яка розробила і виготовила цей препарат. Це по-перше. По-друге, Америка має зараз так багато хворих, яким можна давати ці ліки. Але є ще й третя причина. Як на мене, виглядає логічним що в ситуації, коли дуже мало ліків чи препаратів наявні для хворих, найперше, про що я подумаю, – так це про мою родину та мою країну. Розумієте мене?

– Так, якби Чеська республіка була в подібній ситуації, якби ви лише мали ці ліки – ви б теж пристали на такий підхід?

Я думаю, що ще зарано говорити про остаточне рішення щодо ефективності цього препарату

– Звичайно. Це все одно, знаєте, якщо вам дають повну дозу якихось ліків і ви маєте двох хворих членів родини і ці ліки можуть допомогти – це з одного боку. А з іншого, ви маєте двох іноземців з таким же захворюванням і ці ліки їм теж можуть допомогти. Яке рішення ви ухвалите?

– Виглядає на те, що лише США мають доступ до ремдесивіру протягом кількох місяців – чи це матиме вплив на глобальну боротьбу з пандемією коронавірусу?

– Я не знаю, бо наразі ми мали лише одне тестування, яке виявило, скажемо так, позитивний вплив на певних пацієнтів. Я думаю, що ще зарано говорити про остаточне рішення щодо ефективності цього препарату. Спираючись на наявні дані, ніякі інші ліки не діяли на хворих пацієнтів в плані наукових тестувань.

Ампула з ремдесивіром
Ампула з ремдесивіром

Також важливо зазначити, що для більшості пацієнтів з COVID-19 перебіг хвороби в них легкий чи середній в плані клінічних симптомів, скажемо так. Лише кілька пацієнтів мають важкий перебіг хвороби, що їх треба класти в реанімацію. Лише мала частина пацієнтів потрапляє в лікарню, а ще менша частина – в реанімацію.

– Деякі критики американського рішення говорили, що якщо ремдесивір буде недоступний довгий час, тоді окремі країни змушені будуть самостійно налагодити виробництво цих ліківбез дозволу власників патенту. Що ви думаєте про це?

– Наскільки я знаю, патент був виданий чи дозвіл на виробництво цього препарату кільком компаніям у світі. (Примітка: Gilead, американська фармацевтична компанія, яка виготовляє ремдесивір, оголосила у травні, що підписала ліцензійні угоди з п’ятьма іншими компаніями. В рамках цих угод Gilead поділить ноу-гау щоб налагодити швидке виробництво та дистрибуцію у 127 країнах світу в наступні місяці). Я думаю, якщо ці країни почнуть виробляти цей препарат, тоді буде достатньо для цілого світу.

Навіть якщо ви візьмете кількість хворих на коронавірус в Чехії – це понад 12 тисяч – лише кількасот з них потрапили до лікарні, і лише половина з цих людей потрапили до реанімації. Справжня потреба давати цим пацієнтам ремдесивір є низькою, як на мене. Тобто, це дуже мала частка від тих, в кого був позитивний тест на коронавірус.

Єдиний шлях боротьби з коронавірусом і цілою пандемією – це знайти вакцину

– Тобто, це корисний препарат проти COVID-19, але не незамінний?

– Так, для деяких пацієнтів, це корисні ліки. Але не для всіх, у кого виявлений коронавірус. Це зрозуміло.

– Деякі експерти з охорони здоров’я висловити стурбованість, що рішення США щодо ремдесивіру є ознакою того, що нам чекати у майбутньому. Один австралійський вчений назвав це «дуже небезпечним прецедентом», додавши, що «якщо (майбутня) вакцина походитиме від американської компанії, ми, ймовірно, бачитимемо такий самий тип поведінки з боку США та інших розвинутих країн»... Чи, на вашу думку, такі побоювання виправдані?

– Я насправді не знаю як тут прокоментувати, бо моя царина спеціалізації є анестезіологія та інтенсивна медицина. Мені незручно коментувати щодо вакцин і того, що з ними пов’язано. Це нехай роблять епідеміологи.

Коли я бачу пацієнта, я зазвичай думаю про вакцини. Але тоді вже буває запізно. З іншого боку, єдиний шлях боротьби з коронавірусом і цілою пандемією – це знайти вакцину. Лише так світ може впоратись з пандемією. Ремдесивір – це лише для лікування недугу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG