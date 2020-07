США діють «дуже логічно», купуючи світові запаси ремдесивіру, каже чеський лікар

Багато вже написано останніми місяцями про ремдесивір, антивірусний засіб, який, як було продемонстровано, позитивно впливає на пацієнтів, госпіталізованих з захворюванням на COVID-19. Цей препарат знову потрапив у заголовки новин минулого тижня, коли США повідомили, що закупили всі можливі запаси ремдесивіру на наступні три місяці.

Аби дізнатися більше про ці ліки і їхню роль в боротьбі з COVID-19, кореспондентка Радіо Свобода Койлін О’Коннор поговорила з чеський лікарем Владіміром Черним, професором-анестезіологом з Карлового університету в Празі.

– Ви б могли простими реченнями пояснити що таке ремдесивір і чому він корисний в боротьбі з COVID-19?

– Власне, все дуже просто, тому що це антивірусний агент (засіб). Його розробили пару років тому як препарат проти Еболи, але пізніше встановили, що він також може протидіяти і COVID-19.

– Але чи ці ліки і їхній позитивний вплив на лікування коронавірусу було доведено тестами?

– Ні, були один невибірковий тест, про якій написали в одному з найвідоміших медичних журналів у світі – The New England Journal of Medicine. Були встановлені значні покращення в пацієнтів з COVID-19, яким давали цей препарат. Отже, це було єдине клінічне випробування.

– А інші тести показали позитивні результати?

Якщо було лише одне тестування, це добре, але цього недостатньо аби сказати останнє слово

– Ні, це було єдине тестування, яке, скажемо так, було ретельно проведене. Якщо було лише одне тестування, це добре, але цього недостатньо аби сказати останнє слово щодо будь-якого медичного препарату. Відтак, маємо почекати. Але допоки будуть проведені додаткові тестування, маємо покладатися на те, що вже встановлено.

– Ремдесивір використовували для пацієнтів з сильним захворюванням на COVID-19 в Чехії. Чи цей препарат довів свою дієвість?

– Наскільки я знаю, був лише один пацієнт, якому дали ці ліки і він вижив. Інші пацієнти, яким давали цей препарат, ще лікуються. Наскільки я знаю, у нас в Чеській республіці немає централізованої системи розподілу ремдесивіру. Отже, маємо лише одного пацієнта, якого лікували цим препаратом, і він вже вийшов зі шпиталю.

– Значить, інші пацієнти, яких лікують ремдесивіром, все ще в лікарнях. Скільки взагалі таких пацієнтів?

– Я не можу назвати точну цифру і не думаю, що це важливо. Десь два чи три пацієнти, яким можуть почати давати ремдесивір. Ясно, що це не великі цифри.

– Днями США оголосили, що скуповують всі можливі запаси ремдесивіру на наступні три місяці. Враховуючи те, що Америку коронавірус вразив сильно, чи ви розумієте логіку дій за таким рішенням?

– Чесно кажучи, є не є неупередженим. Я американофіл. Я провів кілька років в Америці, працював там багато років тому, мені в Америці майже все подобається, знаєте.

Рішення США є дуже логічне

Отже, я упереджений, але спробую бути незалежним. Як на мене, це рішення є дуже логічне з огляду на дві причини. Перша є та, що це була американська компанія, яка розробила і виготовила цей препарат. Це по-перше. По-друге, Америка має зараз так багато хворих, яким можна давати ці ліки. Але є ще й третя причина. Як на мене, виглядає логічним що в ситуації, коли дуже мало ліків чи препаратів наявні для хворих, найперше, про що я подумаю, – так це про мою родину та мою країну. Розумієте мене?

– Так, якби Чеська республіка була в подібній ситуації, якби ви лише мали ці ліки – ви б теж пристали на такий підхід?

Я думаю, що ще зарано говорити про остаточне рішення щодо ефективності цього препарату

– Звичайно. Це все одно, знаєте, якщо вам дають повну дозу якихось ліків і ви маєте двох хворих членів родини і ці ліки можуть допомогти – це з одного боку. А з іншого, ви маєте двох іноземців з таким же захворюванням і ці ліки їм теж можуть допомогти. Яке рішення ви ухвалите?

– Виглядає на те, що лише США мають доступ до ремдесивіру протягом кількох місяців – чи це матиме вплив на глобальну боротьбу з пандемією коронавірусу?

– Я не знаю, бо наразі ми мали лише одне тестування, яке виявило, скажемо так, позитивний вплив на певних пацієнтів. Я думаю, що ще зарано говорити про остаточне рішення щодо ефективності цього препарату. Спираючись на наявні дані, ніякі інші ліки не діяли на хворих пацієнтів в плані наукових тестувань.

Також важливо зазначити, що для більшості пацієнтів з COVID-19 перебіг хвороби в них легкий чи середній в плані клінічних симптомів, скажемо так. Лише кілька пацієнтів мають важкий перебіг хвороби, що їх треба класти в реанімацію. Лише мала частина пацієнтів потрапляє в лікарню, а ще менша частина – в реанімацію.

– Деякі критики американського рішення говорили, що якщо ремдесивір буде недоступний довгий час, тоді окремі країни змушені будуть самостійно налагодити виробництво цих ліківбез дозволу власників патенту. Що ви думаєте про це?

– Наскільки я знаю, патент був виданий чи дозвіл на виробництво цього препарату кільком компаніям у світі. (Примітка: Gilead, американська фармацевтична компанія, яка виготовляє ремдесивір, оголосила у травні, що підписала ліцензійні угоди з п’ятьма іншими компаніями. В рамках цих угод Gilead поділить ноу-гау щоб налагодити швидке виробництво та дистрибуцію у 127 країнах світу в наступні місяці). Я думаю, якщо ці країни почнуть виробляти цей препарат, тоді буде достатньо для цілого світу.

Навіть якщо ви візьмете кількість хворих на коронавірус в Чехії – це понад 12 тисяч – лише кількасот з них потрапили до лікарні, і лише половина з цих людей потрапили до реанімації. Справжня потреба давати цим пацієнтам ремдесивір є низькою, як на мене. Тобто, це дуже мала частка від тих, в кого був позитивний тест на коронавірус.

Єдиний шлях боротьби з коронавірусом і цілою пандемією – це знайти вакцину

– Тобто, це корисний препарат проти COVID-19, але не незамінний?

– Так, для деяких пацієнтів, це корисні ліки. Але не для всіх, у кого виявлений коронавірус. Це зрозуміло.

– Деякі експерти з охорони здоров’я висловити стурбованість, що рішення США щодо ремдесивіру є ознакою того, що нам чекати у майбутньому. Один австралійський вчений назвав це «дуже небезпечним прецедентом», додавши, що «якщо (майбутня) вакцина походитиме від американської компанії, ми, ймовірно, бачитимемо такий самий тип поведінки з боку США та інших розвинутих країн»... Чи, на вашу думку, такі побоювання виправдані?

– Я насправді не знаю як тут прокоментувати, бо моя царина спеціалізації є анестезіологія та інтенсивна медицина. Мені незручно коментувати щодо вакцин і того, що з ними пов’язано. Це нехай роблять епідеміологи.

Коли я бачу пацієнта, я зазвичай думаю про вакцини. Але тоді вже буває запізно. З іншого боку, єдиний шлях боротьби з коронавірусом і цілою пандемією – це знайти вакцину. Лише так світ може впоратись з пандемією. Ремдесивір – це лише для лікування недугу.