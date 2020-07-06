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06 липня 2020, Київ 20:53
Новини | Коронавірус

Ізраїль знову закрив бари і спортзали через коронавірус

Ізраїльські військові контролюють дотримання карантинних обмежень, березень 2020 року

Влада Ізраїлю вирішила повторно закрити бари, клуби і спортзали в країні через зростання числа хворих на коронавірусну інфекцію, повідомляє видання The Jerusalem Post.

Міністерство охорони здоров’я також рекомендувало закрити синагоги, але цього поки вирішили не робити: вони продовжать діяльність, проте одночасно в них зможуть перебувати не більше 19 осіб. Кількість відвідувачів ресторанів буде обмежена 20 людьми, на літніх верандах зможуть перебувати не більш як 30.

Ізраїль уперше запровадив жорсткі обмежувальні заходи в березні, через це до початку травня в країні з населенням 9 мільйонів людей епідемія була фактично переможена, щодня фіксувалися лише кількадесят випадків COVID-19.

Наприкінці травня в Ізраїлі були скасовані обмеження на роботу організацій і проведення масових заходів, із основних протиепідемічних заходів чинним залишився лише масковий режим. У червні кількість хворих знову почала різко зростати: в останні дні щодня заражаються близько тисячі людей.

Всього в Ізраїлі зафіксовані понад 30 тисяч випадків зараження, 332 людини померли.

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