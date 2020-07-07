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07 липня 2020, Київ 22:48
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень – відео

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Пропонуємо огляд важливих світових результатів у чотирьох ключових сферах боротьби з коронавірусом: профілактика (включно з обмеженнями та тестуванням); лікування; вплив (економічний та соціальний); вакцини (пошуки довгострокового рішення). Вчені оприлюднили докази поширення COVID-19 повітряно-крапельним шляхом; новий штам вірусу виявився заразнішим, аніж попередній; Рада Безпеки ООН вимагає припинення воєнних дій у час, коли країни борються з пандемією. Огляд за період від 30 червня по 6 липня. (Автор Марґо Бафф, відео Reuters, AP)

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