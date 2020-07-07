Перша хвиля COVID-19 не створила колективного імунітету: дослідження в Іспанії

Медичний журнал Lancet оприлюднив результати дослідження в Іспанії, які дають підстави вважати, що принаймні перша хвиля COVID-19 у Європі не наблизила до появи колективного імунітету від нового коронавірусу. Повідомляє Голос Америки.

Дослідники обрали Іспанію як одну з найбільш уражених європейських країн, і за період від 27 квітня до 11 травня 2020 року опитували і брали зразки на аналізи у понад 60 тисяч людей.

Науковці виявили, що лише 5% населення Іспанії може мати в крові антитіла для захисту від нового коронавірусу.

Автори доходять висновку, що «попри значне ураження Іспанії COVID-19 розрахунки показують, що поширення залишається низьким і очевидно недостатнім для того, щоб забезпечувати колективний імунітет».

Що таке колективний імунітет?

Принцип колективного імунітету полягає у тому, що зараження не може активно поширюватися у громаді, якщо імунна система більшості осіб виробила здатність долати певні хвороботворні мікроорганізми.

Обов'язковими залишаються заходи дистанціювання, а також виявлення та ізоляція нових заражень



Решта суспільств і зокрема вразливі та незахищені власним імунітетом особи опиняться під захистом колективного імунітету, якщо понад 60% (деякі фахівці вважають, що цей поріг має бути 70-90%) населення мають у своїй крові антитіла.

Одним зі способів досягнення колективного імунітету може бути масова імунізація, якщо існуватиме дієва вакцина.

Зараз у різних країнах розробляють та випробовують зразки вакцини від нового коронавірусу, але фахівці застерігають, що цей процес забере ще принаймні кілька місяців і вони не гарантують, що безпечна і дієва вакцина буде обов’язково створена.

«У цій ситуації обов'язковими для контролю епідемії на майбутнє залишаються заходи дистанціювання, а також виявлення та ізоляція нових заражень», – наголошують дослідники.

Аналізуючи перебіг пандемії у світі дослідники також звертають увагу на зв'язок між рівне вакцинування проти кору і краснухи та рівнем ураження суспільства коронавірусом. Експерти ВООЗ кажуть про помітну кореляцію: там де рівень вакцинації вищий хворих на коронавірус менше, і навпаки.

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