У Казахстані кількість хворих COVID-19 перевищила тисячу за добу, більшість – безсимптомні носії

У Казахстані за останню добу виявили 1109 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Як повідомляє влада країни, з них 460 пацієнтів мали симптоми COVID-19, а решта 649 були безсимптомними носіями.

Всього від початку пандемії в країні захворіли майже 50 тисяч людей, померли – 264.

Міністр охорони здоров’я Казахстану Олексій Цой 7 липня визнав, що реальне число хворих на COVID-19 може перевищувати дані офіційної статистики.

«Наша статистика заснована на кількості офіційно підтверджених тестами ПЛР випадків коронавірусної інфекції. Це дуже важливо розуміти. Звичайно, можливо, цих випадків більше», – цитує міністра інформаційне агентство Tengrinews.

Олексій Цой зазначив, що на дані ПЛР-аналізів робиться великий акцент, тому важливо протестувати цільові групи: тих, хто був у контакті, і тих, хто вимагає позачергового лікування. При цьому, за його словами, влада не планує тестувати все населення, так як безсимптомні пацієнти можуть 14 днів «спокійно перебувати вдома», «спостерігатися» і «надалі одужати».

За офіційними даними, в Казахстані за перші шість місяців 2020 року зареєстровано понад 98 тисяч випадків пневмонії (при числі хворих на COVID-19 у майже 50 тисяч), близько 32 тисяч – тільки в червні.

Нещодавно влада внесла в клінічний протокол поняття «ймовірний випадок коронавірусної інфекції»: це сталося на тлі зростання госпіталізацій з пневмонією і летальних випадків у регіонах.

У сусідньому з Казахстаном Узбекистані також спостерігається зростання числа хворих COVID-19. 6 липня в країні був оновлений рекорд денного приросту виявлених випадків коронавірусу, за добу там захворіли 342 людей. Всього по країні підтверджено 10 362 випадки COVID-19, з початку пандемії померли 27 осіб.