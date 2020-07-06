Казахстан: в Алмати повністю зупинили роботу громадського транспорту

В Алмати 6 липня повністю зупинена робота громадського транспорту. У транспортному холдингу міста такі заходи пояснили низьким пасажиропотоком, пишуть місцеві ЗМІ.

«Весь рухомий склад відправлений на дезінфекцію», – йдеться в повідомленні.

Рух транспортники обіцяють відновити о 6:00 7 липня.

У Казахстані від 5 липня посилили карантин. Згідно з постановою уряду, він буде діяти мінімум 14 днів, але обмеження можуть продовжити або посилити в залежності від подальшого розвитку епідеміологічної ситуації в країні.

За порушення карантину запроваджені штрафи в розмірі від 200 доларів для фізичних осіб і від 1500 доларів для суб’єктів підприємництва. В Алмати, починаючи з 5 липня, влада обмежувала рух громадського транспорту, але не скасовувала його повністю.

Влада Казахстану повернулася до обмежень через зростання захворюваності на COVID-19.

Інфекційні стаціонари в багатьох містах країни – перевантажені, пацієнти скаржаться на відмову в госпіталізації і відсутність ліків в аптеках, пише казахська служба Радіо Свобода.

Люди також повідомляють, що в країні є складнощі з проходженням тестів на COVID-19.

За офіційними даними, в Казахстані від початку епідемії коронавірусу захворіли 48 574 людини, померли – 232. При цьому в країні також зростає кількість хворих на пневмонію.

Від початку року, за даними Міністерства охорони здоров’я, 1772 людини в Казахстані померли від пневмонії, 628 із них – у червні.