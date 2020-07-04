Кількість померлих від коронавірусу в Росії перевищила 10 тисяч

У Росії за минулу добу виявлено 6632 нових випадки захворювання коронавірусною інфекцією нового типу, повідомив оперативний штаб по боротьбі з поширенням хвороби. Від початку пандемії COVID-19 захворіли 674 515 людей, із них 10 027 – померли.

Статистика федерального штабу часто не збігається з регіональною, а її дані по смертності можуть у кілька разів відрізнятися в бік зменшення від даних Росстату і регіонів.

Чиновники пояснюють це різними методиками підрахунку. Чому дані не коригуються за однією методикою – не повідомляється.

Уже дев’ять днів поспіль щоденний приріст нових виявлених випадків у Росії складає менше ніж сім тисяч на добу.

Офіційна смертність перебуває приблизно на одному рівні, близько 150-170 людей на день.

Лідером зростання в абсолютних цифрах стала Москва – тут захворіли за добу 680 осіб. Але якщо на початку епідемії на місто припадала переважна більшість нових випадків, то зараз – 10,3 відсотка.

Росія, за даними Університету Джонса Гопкінса, на ранок 4 липня перебувала на третьому місці в світі за кількістю хворих. На другому місці – Бразилія з півтора мільйонами підтверджених випадків COVID-19. На першому – США, там виявлені понад 2,7 мільйона хворих.

Кількість хворих у всьому світі вранці перевищила 11 мільйонів осіб. Понад 525 тисяч – померли.