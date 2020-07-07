ООН: коронавірус ставить під загрозу прогрес у боротьбі з ВІЛ/СНІДом

Організація Об’єднаних Націй попереджає, що пандемія коронавірусу ставить під загрозу роки прогресу в боротьбі проти ВІЛ/СНІДу.

Об’єднана програма ООН із ВІЛ/СНІД (UNAIDS) в новому дослідженні, опублікованому 6 липня, заявляє, що пандемія може призвести до понад пів мільйона смертей через перерву в лікуванні, спричинену коронавірусними обмеженнями.

Запроваджені обмеження перешкоджали боротьбі з ВІЛ-інфекцією серед жінок, обмежуючи їхній доступ до освіти і захисту від сексуального насильства, йдеться в дослідженні.

В ООН наголошують, що уряди зараз зосереджуються на боротьбі з пандемією, а увага і ресурси відхиляються від захисту уразливих груп населення від ВІЛ, вірусу, який може призвести до синдрому набутого імунодефіциту (СНІДу).

Шість місяців збоїв у лікуванні можуть призвести до понад 500 тисяч додаткових смертей в Африці на південь від Сахари протягом наступного року, повернувши регіон до рівня смертності від СНІДу 2008-го, заявляють в ООН.

У доповіді зазначається, що мільйони життів були врятовані масштабним проведенням антиретровірусної терапії, яка пригнічує ВІЛ і зупиняє прогресування СНІДу.

Тим не менш, 690 тисяч людей померли від СНІДу минулого року, а 12,6 мільйона з 38 мільйонів людей, які живуть з ВІЛ, не мають доступу до лікування.

І з приблизно 1,7 мільйонами людей, які недавно заразилися вірусом, світ «відстає» у запобіганні новим випадкам ВІЛ-інфікування, йдеться в звіті.

Найгіршими регіонами з розповсюдження ВІЛ були Східна Європа і Центральна Азія, які разом від 2010 року спричинили «приголомшливий» ріст кількості нових випадків ВІЛ на 72%, повідомляє UNAIDS.

Число нових випадків інфікування також зросло більш ніж на 20 відсотків на Близькому Сході, в Північній Африці та Латинській Америці.

У звіті наголошують, що минулого року фінансування боротьби з ВІЛ зменшилось на 7 відсотків порівняно з 2017 роком, це означає, що фінансування впало на третину порівняно з 26,2 мільярда доларів, необхідними для ефективного реагування на ВІЛ у 2020 році.