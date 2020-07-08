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08 липня 2020, Київ 14:07
Новини | Коронавірус

Австрія попередила про загрозу відвідин кількох балканських країн через COVID-19

Канцлер Австрії Себастьян Курц

Австрія попередила про загрозу поїздок у декілька балканських країн після того, як серед людей, які прибули з країн Центральної Європи, тести на коронавірус дали позитивний результат.

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив на пресконференції 8 липня, що попередження стосуються Болгарії, Румунії і Молдови, і це означає, що усі, хто прибуває з однієї із цих країн, мають показати результат тесту, що в них немає коронавірусу, або ізолюватися на 14 днів. Австрійський уряд заявив, що збільшує кількість перевірок на пунктах перетину кордону з Угорщиною і Словенією, аби контролювати ситуацію.

Напередодні Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що у 99-ти румунських громадян виявили коронавірус в австрійському місті Лінц. Більшість з них – заробітчани.

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