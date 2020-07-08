Число випадків COVID-19 у Росії з початку епідемії перевищило 700 тисяч

Число хворих коронавірусним захворюванням COVID-19 із початку епідемії в Росії перевищила 700 тисяч.

За минулу добу, за офіційними даними, виявлено 6562 нових випадки зараження. Це трохи більше, ніж днем раніше.

Померли за добу 173 людини. Число померлих від початку епідемії склало 10667 осіб.

Статистика федерального штабу часто різниться з даними регіонів і уряду Росії, в тому числі її смертність іноді в рази менша, ніж фіксує Росстат. Проте вона дає можливість спостерігати за тенденціями щодо ситуації з хворобою в Росії.

Соціологи відзначають, що майже 60 відсотків російських лікарів не довіряють офіційній статистиці по коронавірусу, а майже половина вважає дані щодо числа заражених і померлих заниженими. Довіра до офіційної інформації про коронавірус поступово знижується і серед простих росіян, відзначають соціологи.