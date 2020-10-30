У зупинених кримінальних провадженнях НАБУ фігурують судді КСУ – Артем Ситник

У тих кримінальних провадженнях Національного антикорупційного бюро України, які довелося зупинити через рішення Конституційного суду України, фігурують і самі судді КСУ. Про це в прямому ефірі Радіо Свобода повідомив директор НАБУ Артем Ситник.

«У першу чергу, серед тих проваджень фігурують судді Конституційного суду, які ухвалювали це рішення. Це не перше рішення, яке направлене проти антикорупційної інфраструктури, але перше, коли судді явно діяли в стані реального конфлікту інтересів. Фактично частина цих справ (які розслідувало НАБУ – ред. ) стосується суддів Конституційного суду. Судді, які ухвалили рішення щодо себе, фактично скасували відповідальність за ту статтю, за якою вони потенційно могли бути притягнуті до кримінальної відповідальності», – сказав очільник НАБУ.

Ситник не назвав конкретних прізвищ суддів КСУ, які фігурують у провадженнях НАБУ, проте зазначив, що стосовно цих суддів НАЗК провело «повну перевірку».

«Я можу сказати так: НАЗК проводило повну перевірку щодо суддів Конституційного суду. І в нас уже був один висновок щодо наявності в діях одного судді Конституційного суду складу злочину, передбаченого статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації – ред. ), і за цим висновком НАБУ зареєструвало кримінальне провадження. Фактично низка суддів Конституційного суду діяла в стані конфлікту інтересів», – сказав Артем Ситник.

Раніше у НАБУ повідомили, що станом на 27 жовтня у бюро ведеться 110 кримінальних проваджень, у межах яких детективи досліджують близько 180 фактів умисного внесення посадовцями недостовірних відомостей до е-декларацій. Через рішення КСУ всі ці справи мають бути закриті. Відтак посадовці, викриті на зловживаннях, уникнуть відповідальності.

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Це рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.