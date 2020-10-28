КСУ визнав неконституційною статтю, яка карає за декларування недостовірної інформації – офіційно

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня оприлюднене на сайті суду.

Також суд визнав неконституційною низку положень закону про запобігання корупції. Зокрема, КСУ скасував два повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції:

здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб;

здійснення контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування.

Крім того, Конституційний суд скасував право НАЗК складати протоколи про адміністративні порушення.

Також неконституційними визнана низка статей закону про запобігання корупції, зокрема:

стаття 48 (контроль та перевірка декларацій);

стаття 49 (встановлення своєчасності подання декларацій);

стаття 50 (повна перевірка декларацій);

стаття 51 (моніторинг способу життя суб’єктів декларування);

стаття 65 (відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення).

«Антикорупційна реформа в Україні стала беззаперечною вимогою суспільства. Проте як антикорупційна, так і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності. Щоб мати вплив на корупцію, судові реформи повинні вирішувати питання, що стосуються незалежності судової системи, підзвітності та прозорості. Це включає створення структур незалежної судової влади, здатної до самоврядування», – йдеться в рішенні суду.

Конституційний суд погоджується з висновком Консультативної ради європейських суддів про те, що корупція серед суддів є однією з основних загроз суспільству та функціонуванню демократичної держави. При цьому в КСУ наголошують: «Боротьба з корупцією не повинна впливати на незалежність судової влади».

У Конституційному суді вважають, що Верховна Рада наділяє законами органи та посадових осіб, які не належать до судової влади, значним обсягом повноважень щодо організації та діяльності судів, визначення судоустрою і статусу судів.

«Таким чином, створюються передумови для неправомірного впливу на суд… Будь-які форми та методи контролю у вигляді перевірок, моніторингу тощо функціонування та діяльності судів і суддів повинні реалізовуватися лише органами судової влади та виключати створення таких органів у системі як виконавчої, так і законодавчої влади», – наголосили в КСУ.

Інформація про те, що Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації, з’явилася 27 жовтня.

Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Відомство звернуло увагу на ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного суду – Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.