Е-декларування і відповідальність за недостовірні дані будуть збережені – ОПУ про рішення КС

В Офісі президента України ввечері 27 жовтня заявили, що глава держави Володимир Зеленський обов’язково скористається своїм правом на законодавчу ініціативу, щоб відновити роботу системи електронного декларування та відповідальності за внесення недостовірних даних.

«Сьогодні (27 жовтня – ред.) Конституційний суд ухвалив рішення, яке має безпосередній стосунок до створення в країні системи максимальної прозорості державного управління та місцевого самоврядування. Повний текст рішення Конституційного суду поки не оприлюднений, але суспільство вже почуло чимало спекулятивних політичних заяв, які суттєво спотворюють позицію держави та президента... Президент обов’язково використає своє право на законодавчу ініціативу, щоб відновити сталу та максимально ефективну роботу системи електронного декларування та невідворотність відповідальності за умисне порушення цих правил. Українські посадовці та депутати продовжать декларувати своє майно та доходи, а антикорупційні органи матимуть необхідні повноваження для їхньої перевірки та притягнення порушників до відповідальності», – заявили в ОПУ.

В Офісі президента визнали, що система декларування і контрольні повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) «до сьогодні працювала ефективно, нарешті показавши українському народу, чим насправді володіють політики, та дозволивши притягнути до відповідальності порушників антикорупційного законодавства».

«Очікуємо публікації повного тексту рішення Конституційного Суду в цій справі. Усвідомлюємо, що рішення Конституційного Суду остаточні та не підлягають оскарженню. Але остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, є також і прагнення України до повноцінного приєднання до європейських та євроатлантичних структур», – додали В ОПУ.

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на свої джерела в КСУ повідомила, що суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Ексдепутат, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив, що на закритому засіданні 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про відповідальність за недостовірне декларування.