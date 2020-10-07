НАЗК почало повну перевірку декларації Киви «за результатами моніторингу способу життя»

Національне агентство з питань запобігання корупції почало повну перевірку декларації народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви «за результатами моніторингу способу життя».

Рішення ухвалили за результатами моніторингу способу життя (його НАЗК запровадило в липні).

Моніторинг здійснюється на підставі журналістських розслідувань, інших повідомлень у медіа, інформації від громадян, організацій та з інших відкритих джерел.

Сам депутат не коментував рішення НАЗК відкрити провадження.

Наприкінці липня журналісти проєкту розслідувань Bihus.Info заявили, що народний депутат від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Ілля Кива заробив 1,2 мільйона гривень за рік на здачі в оренду ями для відходів на Полтавщині. Крім того, депутат мешкає в незадекларованому помешканні в центрі Києва. Сам Кива тоді пояснив, що в помешканні живе його подруга, з якою в них «спільний секс».