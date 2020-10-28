Конституційний суд заявляє про тиск з боку НАЗК та НАБУ

Конституційний суд заявляє про тиск з боку Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України та «деяких політиків».

«Всупереч спробам окремих високопосадовців та політиків дестабілізувати роботу органу конституційної юрисдикції Конституційний суд України у своїй роботі керуватиметься Конституцією, законом України «Про Конституційний суд України» та діятиме винятково в інтересах Українського народу», – заявили в суді.

Конституційний суд збирається забезпечувати верховенство Конституції та захист прав людини і громадянина, «незважаючи на звинувачення в упередженості та заангажованості, поширення компрометуючої інформації стосовно професійної діяльності суддів та погрози щодо їх кримінального переслідування».

Напередодні низка ЗМІ з посиланням на свої джерела в КСУ повідомила, що суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства. Ексдепутат, член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко повідомив, що на закритому засіданні 27 жовтня Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про відповідальність за недостовірне декларування.

В Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Відомство звернуло увагу на ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного суду – Ірини Завгородньої та Сергія Головатого.

Офіційно інформації про скасування відповідальності за недостовірне декларування не було.