Венеційська комісія: в розмові з Зеленським ішлося про відновлення довіри до КСУ відповідно до Конституції

У телефонній розмові президента Венеційської комісії Джанні Букіккйо і президента України Володимира Зеленського йшлося, серед іншого, про відновлення довіри до Конституційного суду України відповідно до Конституції України. Про це написав 3 листопада сам Букіккйо у твітері після розмови з Зеленським.

«Добра і плідна дискусія була сьогодні з президентом Зеленським, присвячена боротьбі з корупцією і відновленню довіри до судової системи і Конституційного суду України відповідно до Конституції і верховенству права. Рада Європи і її органи готові співпрацювати в цьому», – написав Джанні Букіккйо, президент Європейської комісії за демократію через право – органу Ради Європи, також відомого як Венеційська комісія.

Раніше 3 листопада свою версію цієї розмови оприлюднив офіс президента України.



У ній наголошувалося на тому, що Зеленський під час телефонної розмови з Букіккйо заявив, що не може допустити ситуації, коли орган, який має давати оцінку відповідності Конституції, «виносить неправові рішення, що знищують систему антикорупційних органів, включно з НАБУ, НАЗК та Вищим антикорупційним судом».

«Моє першочергове завдання зараз – зберегти безперервне функціонування НАЗК та антикорупційних органів і посилювати ефективність їхньої роботи», – наголосив, за тим повідомленням, Зеленський.

У повідомленні Банкової про позиції сторін у тій розмові не було згадано, що керівник Венеційської комісії наполягав на дотриманні Конституції України і засад верховенства права в тому, як Зеленський має намір далі поводитися з Конституційним судом України.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону про запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.

30 жовтня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ.

Ця пропозиція викликала не менш різку критику як така, що стала б кричущим порушенням Конституції України. Супротивники пропозиції президента наголошували, що конституційну кризу не можна вирішувати шляхом свідомого порушення Основного закону країни.