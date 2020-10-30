Зеленський пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного суду: текст законопроєкту

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження суддів Конституційного суду, визнати його рішення про декларування «нікчемним» і без правових наслідків та скасувати відповідні зміни до Закону «Про запобігання корупції». Це виплаває з «Проєкту Закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства».

Проєкт закону містить лише дві статті: «Неправосудність рішення, прийнятого у власних інтересах» та «Відновлення конституційного судочинства в інтересах громадян України».

Першою пропонується визнати рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

Окрім того, ініціюється повернення редакцій закону «Про запобігання корупції» і Кримінального кодексу, що діяли до рішення Конституційного суду.

У статті 2 йдеться про припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття скандального рішення.

Також відповідним суб’єктам наказується розпочати процедуру відбору нових суддів. Новий склад КСУ пропонують обирати відповідно до «порядку, визначеному Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».

Водночас та ж Конституція забороняє таким чином припиняти повноваження суддів КСУ. У ній визначений чіткий перелік підстав для звільнення судді.

Існує необхідність забезпечити збереження європейського та євроатлантичного вибору українського суспільства, дотримання принципу верховенства права

У пояснювальній записці до законопроєкту вказується, що рішення КСУ, за поданням 47 народних депутатів, не мало належного обґрунтування та виходить за межі конституційного подання. На думку авторів, Конституційний суд України шляхом маніпуляцій вдався до ухвалення цього рішення.

«Відтак існує необхідність забезпечити збереження європейського та євроатлантичного вибору українського суспільства, дотримання принципу верховенства права конституційними органами, усунути загрозу для національної безпеки України та забезпечити дотримання принципу верховенства права, встановленого Конституцією України», – мовиться у записці.

Змінити склад Конституційного суду можна лише за згодою самих суддів. Для цього потрібно щонайменше дві третини від конституційного складу суду.

Водночас Конституція чітко визначає підстави для звільнення судді КСУ. Зокрема, це може бути неспроможність виконувати свої обов’язки за станом здоров’я, порушення вимог щодо несумісності, вчинення істотного дисциплінарного проступку чи нехтування своїми обов’язками та подання заяви про відставку.

Крім того, Конституція чітко визначає, що рішення та висновки КСУ є обов’язковими, остаточними та не можуть бути оскаржені. Проте законопроєктом президента пропонується не виконувати рішення КСУ і повернути дію окремих положення антикорупційного законодавства, які суд визнав неконституційними.

У четвер президент Зеленський під час екстреної наради РНБО розпорядився, щоб Кабінет міністрів своїм рішенням відкрив доступ до реєстру електронних декларацій, а Верховна Рада законопроєктом відновила доброчесність конституційного судочинства в Україні. Через пару годин доступ було відновлено. Президент також підписав указ, яким увів у дію згадане рішення РНБО «щодо відновлення довіри до конституційного судочинства».