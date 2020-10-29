Голову КСУ викликали на допит у ДБР

Голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликають на допит у Державне бюро розслідувань. Про це повідомили у відомстві.

«Слідчими ДБР розслідується низка кримінальних проваджень у яких слідчим шляхом перевіряється Голова Конституційного Суду України до вчинення злочинів у складі злочинної організації», – заявив виконувач обов’язків голови ДБР Олексій Сухачов.

Як зазначили у ДБР, «під час досудового розслідування досліджується вплив злочинної організації на діяльність господарських судів, винесення ними неправосудних рішень в інтересах наближених осіб для незаконного відчуження майнових активів».

Допит Тупицького призначено на 2 листопада.

В Офісі президента України повідомили, що на засіданні РНБО 29 жовтня глава держави Володимир Зеленський доручив невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному суді.

Міністр юстиції України Денис Малюська заявив в ефірі «Радіо Свобода», що законопроєкт про відновлення добропорядності Конституційного судочинства передано до Верховної Ради.