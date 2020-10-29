«Завтра кожен українець зможе зайти й побачити декларації чиновників і політиків» – Шмигаль

Діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції буде розблокована, а декларації чиновників будуть у доступі вже завтра. Про це, як передає Офіс президента України, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в перебігу термінового позачергового засідання уряду з участю президента, яке відбулося одразу після засідання РНБО.

«Кабінет міністрів України за ініціативою президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Уже завтра кожен українець зможе зайти й побачити декларації чиновників і політиків», – цитує ОПУ Дениса Шмигаля.

Повідомляється, що розпорядження «Деякі питання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції», ухвалене урядовцями, дасть змогу розблокувати діяльність НАЗК.

В ОПУ вказали, що, згідно з документом:

НАЗК має забезпечити відкритий цілодобовий доступ на своєму офіційному веб-сайті до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

НАЗК має забезпечити проведення спеціальних перевірок відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

Державні органи, органи місцевого самоврядування мають забезпечити доступ Нацагентства до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, зокрема тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателями яких вони є. Також вони мають надавати інформацію, серед іншого з обмеженим доступом, за письмовими запитами Національного агентства з питань запобігання корупції.

Про рішення відновити доступ громадянам до реєстру декларацій чиновників раніше коротко повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немнічов у своєму Telegram-каналі.

Раніше в Офісі президента України також повідомили, що на засіданні РНБО 29 жовтня глава держави Володимир Зеленський доручив невідкладно зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, у якому передбачається відновлення доброчесності судочинства у Конституційному суді, доручив правоохоронцям встановити деталі ухвалення рішення КСУ та запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме надалі.

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.

Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні все ж буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

Рішення КСУ критично сприйняли і на Заході. Представник України в Європейському союзі навіть надіслав листа до Києва про загрозу безвізу. Втім віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що «рішення КСУ не відображає позиції керівництва держави, а його наслідки будуть якнайшвидше виправлені».