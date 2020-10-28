Через рішення КСУ реєстр електронних декларацій закрили

Національне агентство з питань запобігання корупції з 19:00 28 жовтня закриває реєстр електронних декларацій через рішення Конституційного суду щодо електронного декларування. Про це повідомили на сайті агентства.

«Це означає, що державні органи та громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій посадовців, а НАЗК припиняє їхню перевірку, зберігання та оприлюднення», – мовиться у повідомленні.

Голова НАЗК Олександр Новіков, назвав рішення КСУ «нищівною поразкою антикорупційної реформи в Україні».

Станом на 19:06 сайт реєстру електронних декларацій не відкривається.

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.

Інформація про те, що Конституційний суд скасував статтю Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації, з’явилася 27 жовтня.

Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні буде збережена.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення.