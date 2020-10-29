Зеленський на РНБО: е-декларування працюватиме, правоохоронці мають встановити деталі щодо рішення КСУ

В Офісі президента України повідомили, що на терміновому закритому засіданні Ради національної безпеки і оборони глава держави Володимир Зеленський запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме, а правоохоронні органи мають встановити всі деталі ухвалення недавнього рішення Конституційного суду стосовно недостовірного декларування статків.

«Потрібно дуже детально опрацювати всю проблематику, яку ми, на жаль, отримали після рішення Конституційного суду. Одразу скажу про головне, щоб ні в кого не було навіть найменшого сумніву, – система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроєкти для її поновлення мають бути підготовлені й направлені до Верховної Ради як невідкладні», – сказав Зеленський.

Також президент звернувся до правоохоронних органів з проханням встановити всі деталі ухвалення рішення Конституційного суду.

Зеленський додав, що влада не повинна «допустити ані того, що цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення Конституційного суду буде використане ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном».

Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Відповідне рішення від 27 жовтня було оприлюднене на сайті суду 28 жовтня.

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Після цього в Офісі президента запевнили, що система електронного декларування та відповідальності за недостовірні дані в Україні все ж буде збережена. На четвер в ОПУ вирішили скликати термінове засідання РНБО.

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що Конституційний суд діяв у власних інтересах, ухвалюючи рішення. Водночас через рішення КСУ агентство закрило доступ до державного реєстру електронних декларацій.

Рішення КСУ критично сприйняли і на Заході. Представник України в Європейському союзі навіть надіслав листа до Києва про загрозу безвізу. Втім віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина запевнила, що «рішення КСУ не відображає позиції керівництва держави, а його наслідки будуть якнайшвидше виправлені».